Мишустин: вакцинация от COVID-19 помогла снизить давление на экономику

Избыток ликвидности и прочие факторы привели к разгону инфляции, отметил премьер.

Вакцинация от коронавирусной инфекции помогла снизить давление на экономику. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе видеоприветствия участникам XIII Гайдаровского форума.

По словам главы кабмина, этот процесс не всегда и не везде происходил равномерно. Мишустин пояснил, избыток ликвидности и прочие факторы привели к разгону инфляции, которая в некоторых странах мира достигла многолетних максимумов. От этого произошло обострение других проблем, отметил премьер.

Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он уточнил, в настоящее время под давлением остаются такие сферы туризма и транспорта, а также офлайн-торговля и досуг.

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Видео: Правительство РФ