В Москве введут новые ограничения при высокой загрузке системы здравоохранения

Решение примут, отталкиваясь от числа госпитализаций и уровня заболеваемости.

В российской столице планируют ввести новые ограничения из-за распространения штамма коронавируса "омикрон". Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 24" заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, дополнительные меры будут введены, если система здравоохранения будет перегружена. Решение примут, отталкиваясь от числа госпитализаций ковид-больных и уровня заболеваемости.

На примере последних волн мы видели, что мы вводили ограничения вместе только уже со всей страной, они были короткими и позволили практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые показатели заболеваемости. Владимир Ефимов, заммэра Москвы

Он отметил, что набор потенциальных ограничений уже известен и отработан. По его мнению, столица готова работать в условиях временных ограничений, так как опыт подобного уже был получен ранее.

Ранее в Минздраве РФ заявили о "переломном моменте" в борьбе с COVID-19.

Видео: Youtube / Россия 24