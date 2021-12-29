В Минздраве РФ заявили о "переломном моменте" в борьбе с COVID-19

Возможный стремительный рост заболеваемости способна остановить вакцинация, заявили в ведомстве.

Для России наступил переломный момент в борьбе с COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией

По словам министра, потенциальный стремительный рост заболеваемости ковидом способна остановить вакцинация и ограничительные меры, не связанные с медициной.

Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он добавил, что около 30 процентов коек для пациентов с COVID-19 в настоящее время находится в резерве.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости COVID-19 в России. По ее словам, на данный момент на территории страны выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".

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