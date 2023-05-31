На Johnson & Johnson подали в суд за присыпку с асбестом

Адвокаты также заявили, что компания с 2023 года скрывала факт опасности для здоровья своей присыпки, заменив тальк в ее составе на кукурузный крахмал.

Около трех тысяч жителей Великобритании подали в суд на американскую фармацевтическую корпорацию Johnson & Johnson (J&J). Фирма обвиняется в продаже присыпки на основе талька, содержащего асбест. Соответствующей информацией поделились местные журналисты из газеты The Guardian. Потребители из Соединенного королевства утверждают, что у них или их родственников развился рак из-за использования детской присыпки Johnson"s Baby Powder. Юристы, чьи слова приводятся в издании считают, что J&J и ее дочерние компании Johnson & Johnson Management и Kenvue UK должны взять на себя ответственность за сознательное использование содержащего асбест талька в своих товарах.

Напомним, что в 2022 году сообщалось, что компания Johnson & Johnson перестанет продавать свою детскую присыпку на основе талька на глобальном рынке с 2023 года. Сотрудники предприятия назвали это "коммерческим решением", принятым ради долгосрочного экономического роста. Западные СМИ сообщали о том, что начиная с 2014 года J&J получала судебные иски от потребителей. Около трех тысяч человек утверждали, что длительное использование продуктов компании на основе талька вызвало у них онкологию. Обвинения касались сокрытия и преуменьшении рисков для здоровья от своей продукции, а недовольные потребители требовали компенсации.

Фото: pxhere.com