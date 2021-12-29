Жителю Урала дали пожизненный срок за изнасилование и убийство школьницы

Суд в Свердловской области приговорил к пожизненному заключению мужчину, признанного виновным в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
В ноябре 2020 года школьница вышла днем из дома в Асбесте, чтобы продавать газеты. К ней подошел нетрезвый местный житель и под предлогом приобретения печатной продукции заманил ребенка к себе домой. После этого он изнасиловал, а затем задушил девочку. Тело мужчина спрятал в кустах недалеко он места проживания.
Подозреваемого задержали через три дня после произошедшего. Им оказался 40-летний работник ритуальной фирмы, который почти половину своей жизни провел за решеткой. Мужчина признался в содеянном.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
из сообщения СУ СКР по Свердловской области
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Видео: СУ СКР по Свердловской области
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