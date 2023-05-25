Эксперт Глыбочко: в РФ появятся препараты от гепатита B и от диабета II типа

Ректор Сеченовского университета рассказал о последних разработках в сфере борьбы с онкологией.

Первый в мире лекарственный препарат против гепатита В, генно-терапевтический препарат для лечения наследственной дистрофии сетчатки, а также средство для терапии сахарного диабета II типа появятся в России ближе к 2030 году. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, выступая в кулуарах форума "Биопром". Специалист добавил, что ученые продолжают работу над инновационными препаратами и подходами к терапии. Параллельно развиваются методы диагностики онкологии на ранних стадиях. В частности, система "Онкопро" позволяет медикам по капле крови пациента оценивать риски развития в организме шести наиболее распространенных видов рака. Особенно это решен ие важно для бессимптомных пациентов. При использовании системы на раннем сроке выживаемость человека составляет более 90 процентов.

Хотя выход этих продуктов на рынок ожидается ближе к 2030 году, все они уже интегрированы в нашу трансляционную цепочку - от лаборатории до клиники - и проходят этапы доклинических исследований. Петр Глыбочко, эксперт

