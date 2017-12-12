Назвавший волонтеров грязью кандидат в депутаты гордумы снялся с выборов

Кандидат в депутаты городской думы Асбеста Егор Александрин, назвавший девушек-волонтеров грязью, снимет свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщил его отец Дмитрий на внеочередном заседании политсовета отделения партии.
Александрин-старший отметил, что кандидат в депутаты должен быть сдержан при любых провокациях. Он также заявил, что его сыну не следовало говорить грубые слова. Ранее в Сети появилось видео, на котором Александрин-младший грубит волонтерам. Он назвал девушек грязью и подчеркнул, что общаться с простыми людьми не позволяет его достоинство.
Также на заседании показали обращение Егора Александрина, который извинился за свои эмоции.
Ранее мы сообщали, что депутата Зинчука "отпинали" ларечники.
Видео: Telegram / Погоны и галстуки
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