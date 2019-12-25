Депутата Зинчука "отпинали" ларечники

На депутата ЗакСа Петербурга от КПРФ Алексея Зинчука напали работники нелегальных ларьков на Гражданском проспекте. Инцидент произошел еще 11 августа, когда представитель городской власти совершал рейд в районе. Об этом сообщили на портале "Фонтанка".
Алексей Зинчук снимал на камеру, как специалисты демонтировали палатки, однако к нему подошли неизвестные и потребовали завершить съемку. Затем хулиганы вырвали у депутата телефон и начали бить. На помощь политику пришли правоохранители, которые были поблизости.
Пострадавший обратился в поликлинику. У него выявили ушибы, ссадины, повреждение почки. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: блогер влетела в автомобиль на КАД во время съемки видео.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все