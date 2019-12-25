Депутата Зинчука "отпинали" ларечники

Представитель ЗакСа по время драки с продавцами нелегальных палаток получил ушиб почки.

На депутата ЗакСа Петербурга от КПРФ Алексея Зинчука напали работники нелегальных ларьков на Гражданском проспекте. Инцидент произошел еще 11 августа, когда представитель городской власти совершал рейд в районе. Об этом сообщили на портале "Фонтанка".

Алексей Зинчук снимал на камеру, как специалисты демонтировали палатки, однако к нему подошли неизвестные и потребовали завершить съемку. Затем хулиганы вырвали у депутата телефон и начали бить. На помощь политику пришли правоохранители, которые были поблизости.

Пострадавший обратился в поликлинику. У него выявили ушибы, ссадины, повреждение почки. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: блогер влетела в автомобиль на КАД во время съемки видео.

Фото: Piter.tv