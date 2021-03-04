На Первом стартует показ исторической драмы "Угрюм-река"

Премьера многосерийного фильма, снятого по роману Вячеслава Шишкова, состоится 9 марта.

Первый канал покажет экранизацию романа Вячеслава Шишкова "Угрюм-река". Одноименная историческая драма выйдет в эфир 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба Первого.

Действие многосерийного фильма разворачивается в конце XIX - начале XX века в Сибири. Сюжет повествует о трех поколениях семьи Громовых. Отец и сын Петр и Прохор Громовы влюбляются в одну женщину – офицерскую вдову Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет сына в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет указание отца, а по возвращении домой намеревается покорить всю Сибирь.

Прохор начинает обустраивать леса Сибири, строит сталелитейный завод за деньги, которые получил незаконным путем его дед. Чем больше он богатеет, тем больше превращается в монстра.

В фильме снялись Александр Балуев, Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Яценко и др. Режиссером выступил Юрий Мороз ("Живи и помни", "Апостол", "Пацаны", "Домовой").

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Видео: YouTube / sVideo