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В Мордовии сотрудники полиции вернули заплутавшего краснокнижного бобра в естественную среду обитания

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Краснокнижный зверь вернулся в природу.

На территории Мордовии российские правоохранительные органы вернули заплутавшего краснокнижного бобра в естественную среду обитания. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МВД. Известно, что в прошедшие выходные в дежурную часть "Темниковский" местный житель обратился к полицейским за помощь. Мужчина рассказал о том,что нашел во дворе своего частного дома лесного гостя. Животное заблудилось, поэтому от страха спряталось между хозяйственными постройками. К месту инцидента направилась группа, в которую вошли представители охотничьего хозяйства. Им удалось выманить зверька из укромного уголка и поместили в металлическую флягу. Затем бобра специалисты отвезли к берегу реки Мокши, где выпустили на природу.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: бобр, красня книга, мвд, мордовия, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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