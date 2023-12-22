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В Петербурге продолжают проверять парковки арендных электросамокатов

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За период с 20 по 24 мая было выявлено более 200 незаконных парковок средств индивидуальной мобильности.

В Петербурге полицейские продолжают проверять парковки арендных самокатов. Об этом 27 мая рассказали в пресс-службе МВД России. 

За период с 20 по 24 мая было выявлено более 200 незаконных парковок средств индивидуальной мобильности (СИМ). По всем фактам нарушений возбуждены административные дела по ст. 7.1 КоАП РФ. Изъяли более 2,4 тыс. электросамокатов, их поместили на склады временного хранения. Они расположены на Софийской улице и в 1-м Северном проезде в Металлострое.

С начала проверочных мероприятий правоохранители изъяли свыше 10 тыс. СИМ, которые припарковали с нарушением действующих правил. Тотальные проверки мест их размещения стартовали 14 мая.

Видео: пресс-служба МВД России

Теги: мвд россии, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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