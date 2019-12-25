На перегоне Колпино – Саблино электричка насмерть сбила мужчину

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины на перегоне Колпино – Саблино. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Около пяти часов вечера 12 ноября в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Колпино – Саблино травмирован мужчина.

Установлено, что 43-летний петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист пассажирского состава сообщением "Санкт-Петербург – Торфяное" подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Задержка электрички составила 9 минут.

Ранее под Петербургом поезд сбил дикого кабана.

Фото: Piter.tv