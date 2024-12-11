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В парках Красногвардейского района пройдут бесплатные орнитологические экскурсии
Сегодня, 10:42
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В парках Красногвардейского района пройдут бесплатные орнитологические экскурсии

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Первая встреча будет уже 11 января в 10:00 в Ржевке.

В Красногвардейском районе Петербурга начинается третий сезон бесплатных орнитологических экскурсий. Об этом рассказали 10 января в районной администрации. 

Экскурсии запланированы на каждую субботу по 15 марта включительно в Ржевском лесопарке и Полюстровском парке. Первая встреча будет уже 11 января в 10:00 в Ржевке. Участники собираются около специального знака "Точка сбора на орнитологические экскурсии" на общественном пространстве на реке Лапке.

Для того, чтобы попасть на экскурсию, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее на Piter.TV: "Поддубно-Кусегский" заказник появится в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: бесплатные экскурсии, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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