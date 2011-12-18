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В Ленобласти появится "Поддубно-Кусегский" заказник
Сегодня, 10:37
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В Ленобласти появится "Поддубно-Кусегский" заказник

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Это 50 ООПТ, которая создается в регионе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании 50-й по счету ООПТ в регионе. Новый проект – "Поддубно-Кусегский" заказник – станет самым большим охраняемым объектом в области. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Так, площадь нового заказника составляет свыше 104 тыс га. Он объединил гидрологическую систему водоемов и рек Тихвинского и Волховского районов Ленобласти. В этом болотном массиве находятся места нереста лосося и жилища черных аистов и других птиц, которые находятся в Красной книге.

Ранее Биолог Павел Глазков показал, как лоси во Всеволожском районе избавляются от рогов.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: волховский район, оопт ло, поддубно-кусегский заказник, тихвинский район
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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