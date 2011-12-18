В Ленобласти появится "Поддубно-Кусегский" заказник

Это 50 ООПТ, которая создается в регионе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании 50-й по счету ООПТ в регионе. Новый проект – "Поддубно-Кусегский" заказник – станет самым большим охраняемым объектом в области. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Так, площадь нового заказника составляет свыше 104 тыс га. Он объединил гидрологическую систему водоемов и рек Тихвинского и Волховского районов Ленобласти. В этом болотном массиве находятся места нереста лосося и жилища черных аистов и других птиц, которые находятся в Красной книге.

Ранее Биолог Павел Глазков показал, как лоси во Всеволожском районе избавляются от рогов.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко