Лоси спешат сбросить рога к Новому году в Ленобласти

Биолог Павел Глазков показал, как лоси во Всеволожском районе избавляются от рогов.

Лоси в Ленинградской области лоси спешат избавиться от своих старых рогов в преддверии Нового года, сообщает биолог и автор проекта "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Как отмечает специалист, взрослые лоси уже сбросили рога, а вот молодые самцы всё ещё носят свои "мужские украшения". Подобно тому, как люди стараются избавиться от старых вещей перед праздником, лоси также стремятся освободить свою голову от ненужного груза. Чтобы ускорить процесс сбрасывания рогов, животные активно трутся ими о деревья.

В это же время у лосих свои заботы. Большинство самок сейчас беременны и уделяют особое внимание своему питанию и безопасности, а также заботятся о подросших детёнышах, родившихся весной. Как и у любой мамы, у лосих, помимо повседневных дел, находится время и для проявления нежности к своему потомству.

Таким образом, лесная жизнь в преддверии новогодних праздников идёт своим чередом, и каждый занят своими делами, готовясь к приходу нового года.

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Фото: Telegram-канал "Каждой твари по паре | Павел Глазков"