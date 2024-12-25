Серые цапли остались зимовать под Петербургом

Благодаря сильному течению вода в реке не замерзает, поэтому у птиц есть доступ к пище и возможности для охоты.

Некоторые особи серых цапель решили остаться на зимовку в Ленинградской области, рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков.

Обычно эти птицы мигрируют на зиму в страны Западной Европы или Африки. Тем не менее, около нескольких десятков особей уже несколько лет подряд остаются на берегах реки в Ленинградской области. Благодаря сильному течению вода в реке не замерзает, поэтому у птиц есть доступ к пище и возможности для охоты.

Глазков подчеркнул, что серые цапли отличаются осторожностью. Когда они чувствуют опасность, они поднимаются в воздух, издавая громкие звуки, и приземляются на деревья. Он добавил, что большинство серых цапель вернутся обратно в Ленинградскую область из тёплых краёв ближе к концу марта или началу апреля.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"