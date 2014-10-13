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Енотовидные собаки проснулись под Петербургом из-за оттепели
Сегодня, 8:08
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Енотовидные собаки проснулись под Петербургом из-за оттепели

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Видеоловушка во Всеволожском районе зафиксировала, как два зверька внимательно исследуют территорию вокруг своей норы.

Биолог Павел Глазков заметил енотовидных собак, проснувшихся раньше времени. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Животных разбудила предновогодняя оттепель. Видеоловушка во Всеволожском районе Ленобласти зафиксировала, как два зверька внимательно исследуют территорию вокруг своей норы. Съемка велась ночная, поскольку енотовидные собаки активны в темное время суток. 

Еще с осени енотовидные собаки образуют крепкие, стабильные пары, и вместе погружаются в зимний сон. Эти звери единственные из семейства псовых спят зимой. Во время оттепели они могут ненадолго проснуться. А с наступлением морозов снова вместе погрузиться в спячку уже до весны или до очередной оттепели. 

Павел Глазков, биолог 

В Ленобласти обитает около 5 тыс. особей, также одна пара живет в Петербурге. 

Ранее на Piter.TV: в Петербург залетел трехпалый дятел. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков) 

Теги: всеволожский район, енотовидные собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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