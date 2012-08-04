В Петербург залетел трехпалый дятел

Самца птицы заметили в Лисьем Носу.

В Петербурге заметили дятла в желтой шапочке и с тремя пальцами, сообщил биолог Павел Глазков.

Трехпалого дятла заснял фотограф Руслан Плюснин в Лисьем Носу. Так птицу назвали неслучайно: только у этого вида на лапе не четыре пальца, как у всех остальных дятлов, а три. Самец пернатых отличается также цветом шапочки: у него она лимонно-желтая.

В Северной столице фотограф увидел именно самца, а в начале года он повстречал и самку.

У невесты, в отличие от жениха, шапочка серебристо-серого цвета. А у птенцов этого вида желтая шапочка имеется вне зависимости от пола. Павел Глазков, биолог

Трехпалый дятел занесен в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Руслан Плюснин)