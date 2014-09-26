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Ястреб-перепелятник прилетел на Елагин остров
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Ястреб-перепелятник прилетел на Елагин остров

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Пернатый является небольшим хищником размером с голубя и редким гостем Северной столицы.

На Елагин остров прилетел ястреб-перепелятник, сообщил 13 декабря биолог Павел Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Птицу заснял фотограф Руслан Плюснин. Пернатый является небольшим хищником размером с голубя и редким гостем Северной столицы. По внешнему виду он напоминает ястреба-тетеревятника. 

Зимой он иногда наведывается в Петербург в поисках мелких воробьиных птиц. А вообще в холодное время года ястреб-перепелятник крайне редкий для нас гость. Ведь большая их часть улетает на зимовку в Западную Европу. В южных районах России перепелятников издавна использовали в качестве ловчих птиц для охоты на перепелов. Отсюда и его название. 

Павел Глазков, биолог 

В Петербурге эти птицы едят воробьев, синиц, снегирей и даже голубей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в районе Ладожского озера замечена ястребиная сова. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Руслан Плюснин)

Теги: елагин остров, ястреб-перепелятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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