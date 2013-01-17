В районе Ладожского озера замечена ястребиная сова

По размеру птица чуть крупнее галки.

В Ленобласти петербургский фотограф Станислав Крутоверцев встретил редкую для региона сову – ястребиную. Об этом сообщил биолог Павел Глазков 29 ноября.

Птицу заметили в районе Ладожского озера накануне. По размеру ястребиная сова чуть крупнее галки, также ее отличают очень выразительные желтые глаза. А по окраске, форме тела и стремительному полету пернатая больше похожа на ястреба.

Этот вид сов прекрасно видит днем, что позволяет ей охотиться в светлое время суток. Свою жертву она высматривает, сидя на высоком дереве. Павел Глазков, биолог

В рацион ястребиной совы входят мышевидные грызуны, белки и мелкие птицы.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Станислав Крутоверцев)