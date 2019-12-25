В Лисьем Носу поселился глухарь

Гостем является молодой самец, ему примерно 6 месяцев.

По частному сектору Лисьего Носа в Приморском районе Петербурга третий день расхаживает глухарь. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 28 ноября.

Гостем является молодой самец, ему примерно 6 месяцев. Размером глухарь со взрослую птицу. Юный возраст выдает пока еще небольшой клюв.

Возможно, из-за молодости и отсутствия опыта птица меня совершенно не боится. Хотя подобное поведение совершенно для него не типично: в природе это крайне осторожная птица. Павел Глазков, биолог

Крайне редко глухари встречаются в заказниках "Сестрорецкое болото" и "Левашовский". Предположительно, оттуда птица и прилетела.

Частный сектор привлек глухаря возможностью поесть: он нашел свое любимое лакомство осени – хвойные растения. Своим мощным клювом птица срезает хвоинки, заглатывая их целиком.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков