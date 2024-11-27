На Елагином острове заметили свистунка

На Елагин остров в Петербурге прилетел свистунок, рассказал биолог Павел Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Чирок-свистунок – самая маленькая речная утка. Судя по окрасу, в гости прибыл селезень.
Этого эффектного кавалера ни с кем не спутаешь. Его красно-коричневая голова расцвечена широкой зеленой полосой, проходящей через глаз.
Павел Глазков, биолог
Свистунком птицу прозвали за звонкий свист, которым жених привлекает к себе будущую невесту.
Эта утка редко встречается в Петербурге. Вероятно, красавец залетел на Елагин остров ненадолго, пока был в пути на юг.
Ранее в Северную столицу прилетела мандаринка.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все