На Елагином острове заметили свистунка

Судя по окрасу, в гости прибыл селезень.

На Елагин остров в Петербурге прилетел свистунок, рассказал биолог Павел Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чирок-свистунок – самая маленькая речная утка. Судя по окрасу, в гости прибыл селезень.

Этого эффектного кавалера ни с кем не спутаешь. Его красно-коричневая голова расцвечена широкой зеленой полосой, проходящей через глаз. Павел Глазков, биолог

Свистунком птицу прозвали за звонкий свист, которым жених привлекает к себе будущую невесту.

Эта утка редко встречается в Петербурге. Вероятно, красавец залетел на Елагин остров ненадолго, пока был в пути на юг.

Ранее в Северную столицу прилетела мандаринка.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"