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На Елагином острове заметили свистунка
Сегодня, 16:18
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На Елагином острове заметили свистунка

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Судя по окрасу, в гости прибыл селезень.

На Елагин остров в Петербурге прилетел свистунок, рассказал биолог Павел Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Чирок-свистунок – самая маленькая речная утка. Судя по окрасу, в гости прибыл селезень. 

Этого эффектного кавалера ни с кем не спутаешь. Его красно-коричневая голова расцвечена широкой зеленой полосой, проходящей через глаз. 

Павел Глазков, биолог 

Свистунком птицу прозвали за звонкий свист, которым жених привлекает к себе будущую невесту. 

Эта утка редко встречается в Петербурге. Вероятно, красавец залетел на Елагин остров ненадолго, пока был в пути на юг. 

Ранее в Северную столицу прилетела мандаринка. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: елагин остров, павел глазков, свистунок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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