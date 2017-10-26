Росприроднадзор предупредил автомобилистов из Петербурга и Ленобласти о сезонной миграции лосей

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось к автомобилистам с предупреждением о начале сезонной миграции лосей. Причиной этого явления специалисты называют естественные процессы в жизни животных: весной самки, обзаведясь новым потомством, прогоняют от себя подросших за год лосят. Оставшись без опеки, молодые особи начинают вести самостоятельный образ жизни, перемещаясь по территории хаотично.

Ведомство поясняет, что лоси движутся по вековым маршрутам, "записанным" в их генетической памяти. Эти традиционные пути, передающиеся из поколения в поколение, ведут животных к местам размножения, богатым кормовым угодьям и безопасным укрытиям. Именно поэтому в этот период возрастает риск их появления на автомобильных трассах и в населённых пунктах.

В связи с этим автомобилистам настоятельно рекомендуется проявлять повышенную осторожность при движении в тёмное время суток и на участках дорог с плохой видимостью. Лоси могут появиться на проезжей части совершенно внезапно, выбежав из лесного массива.

При этом поведение животного на дороге непредсказуемо: оно может как сразу же повернуть обратно в лес, так и продолжить движение по прямой, создавая аварийную ситуацию.

Видео: Telegram / РПН_СЗФО