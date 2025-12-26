Проверка работы геологов: новый Геопортал презентовали в Росприроднадзоре

Это универсальный цифровой инструмент для контроля недропользования.

В Правительстве смогут проще отслеживать работу компаний, которые добывают нефть, газ, металлы и уголь. Универсальный цифровой инструмент для контроля недропользования презентовала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России.

Проект представляет собой интерактивную карту, где собраны все данные об отрасли. Там можно будет найти информацию об особо охраняемых территориях, земельных участках, водных объектах и других важных параметрах. Сервис поможет поможет оперативно выявлять нарушения и при необходимости корректировать работу служб.

Теперь данные не разрознены – они доступны в единой системе, с которой можно работать в режиме реального времени. В этом году Росприроднадзор особое внимание уделяет нарушениям в сфере недропользования, и Геопортал поможет нам выстроить работу максимально эффективно. Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора

Кроме того, при анализе данных будут использоваться искусственный интеллект и космические снимки. Система сможет автоматические находить нарушения в технологии работы и предупреждать об этом.

