Ангар в Металлострое тушили по повышенному номеру

В Колпинском районе днем 10 июля произошел пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, в Металлострое полыхал ангар размером 12 на 50 метров.
Информация о возгорании поступила спасателям в 13:48. В 14:12 ранг повысили до номера 1-БИС, затем его понизили. Огонь потушили полностью к 15:34. По предварительным данным, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекали 36 человек личного состава и восемь единиц техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются городской прокуратурой.
Точные причины и условия произошедшего возгорания устанавливаются.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Ранее на Piter.TV: в театре имени Комиссаржевской полыхала сцена. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Видео: пресс-служба МЧС России
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