Ангар в Металлострое тушили по повышенному номеру

Огонь ликвидировали полностью к 15:34.

В Колпинском районе днем 10 июля произошел пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, в Металлострое полыхал ангар размером 12 на 50 метров.

Информация о возгорании поступила спасателям в 13:48. В 14:12 ранг повысили до номера 1-БИС, затем его понизили. Огонь потушили полностью к 15:34. По предварительным данным, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекали 36 человек личного состава и восемь единиц техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются городской прокуратурой.

Точные причины и условия произошедшего возгорания устанавливаются. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: в театре имени Комиссаржевской полыхала сцена. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Видео: пресс-служба МЧС России