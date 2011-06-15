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Ангар в Металлострое тушили по повышенному номеру

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Огонь ликвидировали полностью к 15:34.

В Колпинском районе днем 10 июля произошел пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, в Металлострое полыхал ангар размером 12 на 50 метров. 

Информация о возгорании поступила спасателям в 13:48. В 14:12 ранг повысили до номера 1-БИС, затем его понизили. Огонь потушили полностью к 15:34. По предварительным данным, никто не пострадал. 

К ликвидации пожара привлекали 36 человек личного состава и восемь единиц техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются городской прокуратурой. 

Точные причины и условия произошедшего возгорания устанавливаются. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в театре имени Комиссаржевской полыхала сцена. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Видео: пресс-служба МЧС России 

Теги: металлострой, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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