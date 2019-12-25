Атаковавшие склады в Ленобласти дроны прибыли из Прибалтики

ВСУ вновь использовали прибалтийское воздушное пространство для захода дронов на цель.

Атаковавшие Ленинградскую область беспилотники ВСУ заходили на российскую территорию через воздушное пространство стран Прибалтики. Об этом сообщил Telegram-канал "Военная хроника".

Аналитики предположили, что пока противник не несёт в сотни раз больший ущерб, чем причиняет своей активностью, то будет продолжать свои незаконные действия. В связи с этим военкоры предложили обратить внимание на критическую инфраструктуру Украины, например, распределительные устройства АЭС и узлы энергетической системы.

В посте также указали, что утренние удары по складам Wildberries в очередной раз доказывают, что без поражения ключевых объектов критической инфраструктуры Украины, которые российская армия до сих пор почему-то не трогает, поведения киевского режима не поменяется.

Ранее мы сообщали, что Петербург и Ленинградская область подверглись атаке БПЛА ночью и утром 24 июля. В результате в Новосаратовке загорелись склады Wildberries, травмы получили три человека.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)