Рейды по пресечению торговли на незаконных елочных базарах прошли в девяти районах Петербурга

В результате изъяли 200 елок.

За текущую неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провели рейды по пресечению торговли на незаконных елочных базарах в Выборгском, Невском, Московском, Приморском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Кировском и Пушкинском районах. Об этом сообщили 28 декабря в ведомстве.

В результате освободили 27 участков общей площадью около 1 тыс. "квадратов", изъяли 200 елок. Так, ликвидированы несанкционированные точки у станций метрополитена "Пролетарская", "Комендантский проспект", "Проспект Просвещения", "Парк Победы", на Серебристом бульваре, улице Ростовской в Шушарах, проспекте Королева, Октябрьской улице в Колпино, улицах Карпинского, Композиторов и Яхтенной, Пискаревском, 2-м Муринском, Светлановском и Комендантском проспектах, бульваре Трудящихся в Колпино, углу улиц Сикейроса и Есенина, улице Маршала Захарова и Искровском проспекте, Полоцкой улице и на проспекте Науки.

Ранее мы рассказывали о том, что изъятые с незаконных базаров елки будут передавать в Ленинградский зоопарк.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга