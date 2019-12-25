В Смольном рассказали, какие развлечения ожидают гостей на Рождественской ярмарке в Петербурге

Традиционным фаворитом публики остается ледяная горка на Дворцовой площади, которую ежегодно посещают десятки тысяч семей с детьми.

Александр Ситов, возглавляющий Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, представил перечень развлечений, ожидаемых на рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге в наступающем году.

Ярмарка откроется 13 декабря и продлится до 11 января. Традиционным фаворитом публики остается ледяная горка на Дворцовой площади, которую ежегодно посещают десятки тысяч семей с детьми. По данным прошлых лет, горку использовали более 113 тысяч человек, а на расположенной поблизости карусели покатались семь тысяч горожан. Каток на площади, вмещавший около двенадцати тысяч посетителей, также доступен для гостей ярмарки. В дополнение к традиционному веселью в этом году появятся тематические фотозоны и скульптурные композиции сказочных героев, включая символичный образ русского медведя.

Городские власти стремятся сделать зимние праздники приятными и удобными для жителей, сохранив большинство мероприятий открытыми и доступными бесплатно. Будут организованы интерактивные мероприятия, такие как кулинарные мастер-классы и уроки изготовления сувениров ручной работы.

В этом году ярмарка займет три главные площадки города: Манежную, Дворцовую и Московскую площади. Стоит напомнить, что в предыдущий праздничный сезон ярмарку посетили рекордные полтора миллиона человек, что позволило ей заслуженно занять первое место среди аналогичных мероприятий в России.

Ранее мы сообщили о том, что на Манежной площади Петербурга возводят элементы будущей рождественской ярмарки.

Фото: Piter.TV