На Манежной площади Петербурга возводят элементы будущей рождественской ярмарки

Появились первые кадры по созданию рождественской ярмарки на Манежной площади

На Манежной площади Санкт-Петербурга продолжаются работы по монтажу объектов будущей Рождественской ярмарки. Ярмарка начнёт работу 13 декабря и охватит сразу три городские локации. Праздничные торговые ряды разместят на Московской площади, Дворцовой площади и Манежной площади. Всего предусмотрено 136 торговых мест. На них будут представлены изделия мастеров из Санкт-Петербурга и других регионов страны.

По словам председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, на Дворцовой площади планируется установка "самого красивого ската с волшебной горкой". Манежную площадь оформят в стиле "славянской дореволюционной деревни". Ситов отметил, что архитектурные элементы будут напоминать исторические малые постройки и передавать атмосферу дореволюционного Петербурга.

Площадка на Московской площади также будет задействована в проведении сезонных мероприятий, связанных с работой ярмарки. Подготовка продолжается согласно утверждённому графику.

Видео: Piter.TV