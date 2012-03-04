"Новогодняя почта" на Дворцовой площади будет открыта с 20 по 30 декабря

Открытки, выпущенные в рамках акции, выполнены в стилистике грядущего 2026 года, провозглашённого Годом единства народов России.

Проект "Новогодняя почта" издания "Петербургский дневник" вновь начнет работу с 20 по 30 декабря с 17:00 до 21:00. Все посетители имеют возможность абсолютно бесплатно отправить праздничные открытки, которые будут доставлены почтой России в любые населенные пункты страны.

Открытки, выпущенные в рамках акции, выполнены в стилистике грядущего 2026 года, провозглашённого Годом единства народов России. Редакция предложила молодым талантливым художникам выразить своё видение родного города, превратив его в тёплый, уютный и гостеприимный символ. Победителей художественного конкурса поздравят лично в первый день запуска мероприятия.

Пространство проекта в этом году претерпело значительные улучшения, направленные на комфорт гостей. Подробности организационной структуры держатся в секрете, однако организаторы подчёркивают, что пятую годовщину акции встретят с особым размахом.

В рамках традиционной акции ожидаются визиты представителей властей, общественных деятелей, артистов и музыкантов, а также партнёров издания. Посетителей ждёт выставка фотографий, отражающая реализацию инициативы "10 приоритетов Петербурга". За прошедшие годы участниками акции отправлено более 187 тысяч открыток, доставленных почтовой службой бесплатно жителям всей страны.

Фото: Петербургский дневник