Тридцатиметровая ель с плотной кроной стала украшением Дворцовой площади

Главную ель Петербурга выбрали среди пяти деревьев.

Главная новогодняя ель Санкт-Петербурга установлена на Дворцовой площади. Украшение дерева уже началось, а включение огней запланировано на 20 декабря. По информации комитета по природным ресурсам Ленинградской области, осенью стартует процедура выбора дерева. Председатель комитета Фёдор Стулов сообщил, что "определённое время закладывается на транспортировку" и предусматривается риск повреждений, поэтому заранее формируется "план Б" с альтернативными вариантами.

Будущая ель должна находиться недалеко от дороги, чтобы к ней могла подъехать тяжелая техника. Требования включают плотную крону, симметричное строение от корневой части до верхушки и отсутствие повреждений на ветвях. Администрация города передает параметры желаемой высоты — обычно от 25 до 30 метров.

В этом году рассматривали около пяти деревьев. Выбор остановили на ели высотой 30 метров, вес которой превышает 10 тонн. Обхват кроны составляет 4,8 метра.

После утверждения дерева проводится аукцион по выбору подрядчика для спила и транспортировки. Дополнительно проверяют, не находится ли ель на территории заповедников или заказников. Спил и отправка ели в Петербург состоялись 9 декабря. В тот же день заготовили дерево для Кронштадта. Затем оба дерева доставили по точкам установки.

Ранее сообщалось, что с 20 декабря в Петербурге откроют около 70 ёлочных базаров.

Фото: Telegram / Александр Беглов