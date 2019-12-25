С 20 декабря в Петербурге откроют около 70 ёлочных базаров

Продажи новогодних деревьев продолжатся вплоть до 31 декабря.

Пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга (КИО) объявила, что примерно 70 официальных точек продажи ёлок откроется в городе с 20 декабря текущего года.

Продажи новогодних деревьев продолжатся вплоть до 31 декабря. Эти торговые площадки будут функционировать законно, их разместят практически во всех районах города. Наибольшее количество торговых мест будет открыто в Выборгском (6 пунктов), Калининском (8), Красногвардейском (8), Красносельском (8), Приморском (6) и Фрунзенском (10) районах.

Комитет рекомендовал жителям выбирать новогодние деревья с ярким запахом свежей хвои и равномерно расположенными иглами, поскольку такая ёлка сможет сохранить свою свежесть на протяжении всего праздничного периода.

