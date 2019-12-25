Официальный почтовый ящик для писем в резиденцию Деда Мороза установили в Доме книги

С 4 декабря петербуржцы могут отправить личное послание Деду Морозу прямо из Дома книги. На втором этаже, в детском отделе появился специальный почтовый ящик Почты России, предназначенный для отправки писем в официальную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, сообщает пресс-служба книжного магазина.
Отправить письмо можно легко и следующим способом:
Создайте своё уникальное послание и поместите его в конверт.
Купите почтовую марку "По России" на кассе Дома книги (цена — 33 рубля).
Наклейте марку на конверт и опустите письмо в праздничный почтовый ящик.
Ваше письмо обязательно попадёт к Деду Морозу в Великий Устюг.
Кроме того, Почта России гарантирует доставку посланий и другим зимним героям, таким как Урал Мороз, Тол Бабай, Кыш Бабай, Паккайне .
Специальный почтовый ящик будет действовать весь декабрь.
Фото: пресс-служба Дома книги
