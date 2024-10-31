Следователи устанавливают обстоятельства падения мальчика из окна на Кораблестроителей

Следователями устанавливаются обстоятельства падения из окна четырехлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
Напомним, утром 31 октября ребенок находился в квартире дома по улице Кораблестроителей с родителями. Он самостоятельно открыл окно, после чего выпал с четвертого этажа. Мальчика госпитализировали с телесными повреждениями в больницу.
Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям родителей мальчика будет дана правовая оценка.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Кроме того, все причины и обстоятельства случившегося выясняет прокуратура Василеостровского района города.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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