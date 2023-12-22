На Киевской улице утром горело здание

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 22 апреля, в Московском районе произошел пожар. На Киевской улице в доме № 32 вспыхнуло пламя в трёхэтажном здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:57. Огонь распространился в помещении площадью 12 "квадратов". Отмечается, что пожар случился на первом этаже здания.

На место случившегося прибыли 25 спасателей и шесть единиц техники. В 03:51 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что пожарные ликвидировали возгорание на станции техобслуживания в Московском районе.

Фото: Piter.tv