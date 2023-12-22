Пожарные ликвидировали возгорание на станции техобслуживания в Московском районе

Согласно информации МЧС, никто не пострадал.

В воскресенье, 21 апреля, в 21:53 из Московского района по адресу: Митрофаньевское шоссе, д. 24, поступил сигнал о возгорании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ангаре размером 10х25 м произошёл пожар, охвативший 170 кв. метров. В 23:01 он был локализован. Полностью потушить огонь удалось к 00:19 22 апреля.

Согласно информации МЧС, никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 10 единиц техники и 50 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что при квартирном пожаре в Мурино эвакуировали 20 человек и спасли собаку.

Фото: Piter.TV