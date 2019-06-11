В Госдуме предложили повысить МРОТ и стоимость рабочего часа

По словам депутата, МРОТ следует поднять до 34 тысяч рублей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил повысить МРОТ и стоимость рабочего часа. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, МРОТ следует поднять до 34 тысяч рублей. Нилов отметил, что труд в России должен быть дооценен. Также в Госдуме призвали установить предельную стоимость одного рабочего часа на уровне 300 рублей. Он уточнил, что такое следует сделать для тех граждан, которые работают в формате неполной занятости.

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Фото: Piter.tv