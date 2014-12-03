В Лобне до смерти забили репетитора по английскому языку. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
Инцидент произошел 23 апреля. Молодой человек поссорился с прохожим, после чего несколько раз ударил потерпевшего. Мужчина ударился головой об асфальт и потерял сознание. Несмотря на все усилия врачей, тот умер в больнице.
Брат убитого отметил, что задержанный был местным хулиганом. Против задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Ранее Миронов потребовал оказать поддержку "обманутым дольщикам".
Фото: Piter.tv
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