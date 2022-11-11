Жители Петербурга собирают подписи против строительства эстакады трассы над Удельным парком

За проезд по трассе планируется взимание платы.

Петербуржцы запустили петицию против строительства части трассы М-7, которую планируют возвести над Удельным парком. Об этом сообщили активисты в группе "Защитим Удельный парк" во "ВКонтакте".

Эстакада заполнит рекреационную зону шумом, отравит выхлопными газами, разрушит сложившуюся жилую среду в исторических районах Шувалово и Озерки, в Удельной и на Черной речке, ухудшит условия проживания для множества жителей Приморского и Выборгского районов, чьи дома окажутся рядом с автомагистралью или вовсе будут снесены. Активисты

Напомним, что магистраль соединит Шпалерную улицу и Выборгское шоссе и пройдет эстакадой через Удельный парк. В ее состав входит мост через Неву. За проезд по трассе планируется взимание платы.

Фото: Piter.TV