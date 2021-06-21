Платная трасса М-7 с мостом через Неву появится в Петербурге

В пятницу, 16 июня, на ПМЭФ-2023 губернатор Северной столицы Александр Беглов и президент банка ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о намерениях построить платную трассу М-7 с мостом через Неву. Об этом рассказали в администрации Петербурга.
Магистраль соединит Шпалерную улицу и Выборгское шоссе и пройдет в эстакадой через Удельный парк. В ее состав входят мост через Неву. Отметим, что за проезд по трассе планируется взимание платы.
Проект обсуждается с 1966 года, поэтому в более короткие сроки точно уложимся. 60 лет прошло, мы сумеем сделать быстрее.
Андрей Костин, президент банка ВТБ
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Фото: Piter.TV
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