Общая протяженность дороги составит от 18,6 до 21 километра.

В Москве может появиться новая платная дорога. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию, размещенную в ГИС "Торги".

Новая дорога соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова. Датой окончания представления заявок о готовности участия в конкурсе указано 24 ноября. Срок строительства будущей дороги не должен превышать четыре года с момента заключения концессионного соглашения.

Также сообщается, что общая протяженность дороги составит от 18,6 до 21 километра. Плановая стоимость проекта оценивается в 77,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что на участке трассы "Сортавала" подключили новое освещение.

Фото: pxhere.com