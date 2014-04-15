Глава государства отметил, что это финальный этап строительства трассы М-11.

Президент РФ Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 "Нева". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На церемонии открытия участка новой дороги Путин отметил, что это финальный этап строительства трассы М-11. Он подчеркнул, что теперь граждане страны смогут на 30-60 минут быстрее добираться от Москвы до Петербурга и обратно. Напомним, что строительство стартовало весной 2022 года.

Ранее Путин заявил, что Россия занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля.

Видео: kremlin.ru