В России могут ввести плату за проезд грузовиков по дорогам регионов

Система по аналогии с "Платоном" может появиться на дорогах регионального и муниципального значения.

В России разрабатывается концепция введения платы за проезд грузового транспорта по региональным и муниципальным дорогам, аналогичной действующей системе "Платон" на федеральных трассах. Такая информация опубликована на официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере государственных закупок. Пресс-служба министерства по транспорту уведомила журналистов, что пока что преждевременно будет говорить о внедрении системы "Платон" на дорогах регионального значения. В профильном ведомстве добавили, что на текущий момент никакие исследования по вопросу не были проведены.

Объект закупки - Оказание консультационных услуг по разработке концепции создания и эксплуатации систем взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения транспортными средствами, имеющими максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн. раздел подачи заявок

Установлено, что заказчиком концепции является ФКУ "Дороги России" Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Работами занимается НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). При этом сумма контракта составляет 73,125 миллиона рублей.

В Петербурге начали действовать новые штрафы для водителей.

Фото: Piter.tv