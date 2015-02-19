В Петербурге начали действовать новые штрафы для водителей

Официальная эксплуатационная маркировка уже нанесена в ЖК "Шуваловский" в МО "Коломяги".

С 23 февраля в Санкт-Петербурге вступил в силу закон об эксплуатационной маркировке, предусматривающий нанесение специальной желтой разметки во дворах для обеспечения проезда спецтехники. За нарушение правил парковки на этой разметке предусмотрены крупные штрафы.

Как заявили в государственной административной инспекции Петербурга, эксплуатационная маркировка призвана "организовать муниципальным органам пространство двора для безопасности и комфорта жителей", обеспечив проезд автомобилей экстренных служб и вывоз мусора.

Желтая разметка обозначает зоны, парковка в которых категорически запрещена. За нарушение предусмотрен штраф: для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей.

Штрафовать нарушителей будут как сотрудники администрации, так и автоматические передвижные камеры. При автоматической фиксации штраф назначается по нижней границе санкции. ГАТИ поможет местным властям контролировать это новое требование закона. 15 комплексов уже настроены на новый вид нарушений. Первый выезд — 24 февраля.

Ранее Piter.TV сообщал, что оператор системы "Платон" отменит штрафы, начисленные перевозчикам из-за сбоя.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга