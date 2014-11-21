В рамках ПМЭФ заключили контракт самую крупную серию строительства судов ОСК: мнение экспертов

Новые суда призваны обновить численность флота за счёт качества и увеличить объемы грузовых перевозок морскими и внутренними путями.

На полях ПМЭФ-2023 был подписан контракт между ГТЛК и входящей в состав ОСК верфью "Красное Сормово" на строительство серии из 34 сухогрузов проекта RSD59. Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил серию как самую большую за всю историю корпорации. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Новые суда призваны обновить численность флота за счёт качества и увеличить объемы грузовых перевозок морскими и внутренними путями. Авторы поста напомнили, что цена на единицу товара падает по мере нарстания масштабов серии, а стоимость одного сухогруза в среднем превышает 1 млрд рублей за штуку.

Данный контракт станет заметной вехой в обновлении грузового флота страны, чья модернизация давно назрела. Учитывая, что рыболовецкий и танкерный флоты также требуют дальнейшего развития, а для Северного морского пути требуются масса судов ледового класса – нашу судостроительную отрасль ждет еще много работы и инвестиций, что обеспечит ей возрождение после лихолетья 90-х. Teleegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты оценили высказывания Набиуллиной и Мантурова о российской экономике.

Фото: Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"