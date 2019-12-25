На Штурманской улице снесли незаконные объекты строительного предприятия

Компания самовольно заняла кусок земли.

В среду, 30 сентября, чиновники петербургского комитета по контролю за имуществом освободили Штурманскую улицу от незаконных построек строительного предприятия. Как рассказали в пресс-службе ККИ, 65 тысяч квадратных метров было занято металлоконструкциями, павильонами, контейнерами, будками, различными ограждениями и спецтехникой.

Как выяснилось, ЗАО "Лендорстрой-2" вышел за пределы арендуемого у города участка земли и самовольно разместила на новой территории необходимые объекты. Плату за использование захваченного земельного участка компания не производила. Землепользователь проигнорировал уведомление о необходимости освобождения территории, поэтому за снос построек взялся сам комитет. Отмечается, что год назад ККИ штрафовал компанию на 60 тысяч рублей за похожее нарушение, в этом году "Лендорстрою-2" придется выплатить еще и задолженность за фактическое использование участка.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге снесли гаражи для строительства фондохранилища Эрмитажа.

Фото: пресс-служба ККИ