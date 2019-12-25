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В Петербурге сносят гаражи для строительства фондохранилища Эрмитажа
15 сентября, 13:55
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nadezhda_sib

В Петербурге сносят гаражи для строительства фондохранилища Эрмитажа

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Хозяева гаражей были предупреждены заранее.

В Петербурге начали освобождать территорию для будущего фондохранилища Эрмитажа. На участке располагается 32 гаража, сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом города.

Мероприятия по освобождению территории проходит на Школьной улице около домов №37 и №39. Участки не обременены договорными отношениями. Добровольно их не освободили, хотя еще месяц назад собственникам гаражей сообщили о необходимости этого. Кроме того, их предупредили о демонтаже объектов. 

Деньги на строительство фондохранилища выделят из бюджета РФ

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: фондохранилище
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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