В Петербурге сносят гаражи для строительства фондохранилища Эрмитажа

Хозяева гаражей были предупреждены заранее.

В Петербурге начали освобождать территорию для будущего фондохранилища Эрмитажа. На участке располагается 32 гаража, сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом города.

Мероприятия по освобождению территории проходит на Школьной улице около домов №37 и №39. Участки не обременены договорными отношениями. Добровольно их не освободили, хотя еще месяц назад собственникам гаражей сообщили о необходимости этого. Кроме того, их предупредили о демонтаже объектов.

Деньги на строительство фондохранилища выделят из бюджета РФ.

Фото: пресс-служба ККИ