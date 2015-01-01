Эрмитаж ищет подрядчика для достройки фондохранилища почти на 2 млрд рублей

Начальная цена контракта 1, 96 млрд рублей.

Эрмитаж ищет подрядчика для выполнения этапа строительства фондохранилища на Школьной улице в Петербурге. Информация появилась на сайте госзакупок.

По данным сайта, начальная цена контракта 1, 96 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 16 мая. Закупка включает в себя выполнение строительно-монтажных работ третьей очереди, пятого этапа возведения комплекса зданий производственной базы и фондохранилища.

Напомним, что в 2015 году, Эрмитаж заключил контракт на строительство фондохранилища за 3,6 миллиарда рублей с фирмой "Мехстройтранс". Весной 2017 года строительные работы прекратились. Музей расторг договор и выставил требование по выплате неустойки и возвращении аванса. Следственные органы возбудили уголовное дело в хищении 450 миллионов рублей у Эрмитажа. Подозреваемыми стали бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Ропсан" Никита Колесников..

Ранее мы писали, что Эрмитаж нашел нового подрядчика для достройки фондохранилища.

Фото: Piter.tv