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Эрмитаж ищет подрядчика для достройки фондохранилища почти на 2 млрд рублей
Сегодня, 18:31
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Эрмитаж ищет подрядчика для достройки фондохранилища почти на 2 млрд рублей

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Начальная цена контракта 1, 96 млрд рублей.

Эрмитаж ищет подрядчика для выполнения этапа строительства фондохранилища на Школьной улице в Петербурге. Информация появилась на сайте госзакупок. 

По данным сайта, начальная цена контракта 1, 96 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 16 мая. Закупка включает в себя выполнение строительно-монтажных работ третьей очереди, пятого этапа возведения комплекса зданий производственной базы и фондохранилища.

Напомним, что в 2015 году, Эрмитаж заключил контракт на строительство фондохранилища за 3,6 миллиарда рублей с фирмой "Мехстройтранс". Весной 2017 года строительные работы прекратились. Музей расторг договор и выставил требование по выплате неустойки и возвращении аванса. Следственные органы возбудили уголовное дело в хищении 450 миллионов рублей у Эрмитажа. Подозреваемыми стали бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Ропсан" Никита Колесников..

Ранее мы писали, что Эрмитаж нашел нового подрядчика для достройки фондохранилища. 

Фото: Piter.tv 

Теги: подрядчик, фондохранилище, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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