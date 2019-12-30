Эрмитаж нашел нового подрядчика для достройки фондохранилища

Фондохранилище Эрмитажа не могут построить с 2015 года.

Фирма "Специализированное строительное управление-5", предложившая выполнить работы за 840 миллионов рублей, выиграла аукцион на пятую очередь третьего этапа стройки производственной базы и фондохранилища Эрмитажа на Школьной.

Изначально, в 2015 году, Эрмитаж заключил контракт на строительство фондохранилища за 3,6 миллиарда рублей с фирмой "Мехстройтранс". Весной 2017 года строительные работы прекратились. Музей расторг договор и выставил требование по выплате неустойки и возвращении аванса. Следственные органы возбудили уголовное дело в хищении 450 миллионов рублей у Эрмитажа. Подозреваемыми стали бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Ропсан" Никита Колесников.

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