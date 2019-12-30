Бесплатную тюбинговую горку в Кронштадте хотят устанавливать каждый год

В новогодние праздники 2020 года жители и гости Кронштадта смогли прокатиться на тюбинговой горке.

В минувшие новогодние праздники правительство порадовало жителетей Кронштадта бесплатной тюбинговой горкой, которую установили в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов", сообщает "Петербургский дневник". Сам остров должен стать самым большим в мире островом-музеем, посвященным истории Военно-Морского Флота.

С 80-метровой горки на ватрушках могут кататься как дети, так и взрослые. Специальные ограждения не дают никому укатиться на площадь, что повышает безопасность. Также катающимся не придется тащить ватрушку за собой наверх - их поднимут специальные фуникулеры.

По словам редактора проекта АНО "Кронштадт. Остров фортов" Татьяны Беловой, такую горку установят и в следующем году. Редактор надеется, что такое развлечение станет доброй традицией Кронштадта.

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Фото: "Вконтакте"/ "Подслушано в Кронштадте"